L'incontro della mamma di Domenico con Papa Leone XIV
La signora Caliendo: "Don Battaglia ha detto al Pontefice chi ero e lui si è ricordato"
AGI - Ha incontrato Papa Leone, come previsto, durante la cerimonia del baciamano, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo un trapianto di cuore fallito. Un momento di intensa commozione nel Duomo di Napoli. "Don Mimmo Battaglia (il cardinale e arcivescovo di Napoli, ndr) ha detto al Pontefice chi ero e lui si è ricordato", ha affermato all'AGI la signora Caliendo tenendo per mano la figlia.
"Al Santo Padre mia figlia ha dato la foto di Domenico - ha raccontato la donna -. Io, invece, gli ho regalato il libro che ho scritto su Domenico. Gli ho chiesto di recitare alcune preghiere per Domenico e lui mi ha detto che lo farà".