Mattarella e Meloni a Gemona alla mostra  "Friuli 1976. Una gran voglia di vivere"

AGI - Centinaia di foto di famiglia, ricordi, strumentazioni, pagine di giornale. Un racconto di umanità e quotidianità quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato nella mostra allestita a Gemona del Friuli (Udine) dal Messaggero Veneto in occasione dei 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976.
Assieme al Capo dello Stato anche la premier Giorgia Meloni, accompagnati nella visita dal direttore e dal vicedirettore del quotidiano, rispettivamente Paolo Possamai e Paolo Monsanghini, e da Arnaldo Anichi, sindaco del Consiglio Comunale due ragazzi. Capo dello Stato e premier si sono soffermati a lungo davanti alle teche che mostravano le foto di lutto e di rinascita che hanno accompagnato e seguito le terribili scosse del 1976, le ricetrasmittenti dell'epoca con cui si è tentato di dialogare nei momenti immediatamente successivi alla scossa quando i telefoni non funzionavano e la colonna che contiene i nomi dei circa mille morti provocati dal sisma.
Centinaia di ricordi raccolti dal quotidiano tra i cittadini in un "collection day" accanto a molte prime pagine che alternavano racconti luttuosi a storie di rinascita. Al termine della visita il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha omaggiato il Capo dello Stato con la maglia speciale dell'Udinese con la frase diventata un'icona del modello di ricostruzione post-sismico: "Il Friuli ringrazia e non dimentica".
Ad accogliere Mattarella e Meloni all'uscita dalla mostra, alla loggia del Consiglio comunale, oltre un centinaio di bambini con tricolore in mano hanno intonato l'Inno d'Italia soffermandosi a lungo a strappare selfie e autografi.