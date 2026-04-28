I Vigili del Fuoco riconsegnano la Torre dei Conti a Roma nel giorno delle vittime sul lavoro

AGI - In occasione della Giornata Nazionale per le vittime sul lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ufficialmente riconsegnato a Roma Capitale la Torre dei Conti, lo storico monumento di Largo Corrado Ricci restituito alla città dopo i complessi lavori straordinari di messa in sicurezza. L'area era stata interdetta lo scorso 3 novembre a seguito del tragico crollo costato la vita all'operaio Octav Stroici. Alla cerimonia di riconsegna, carica di commozione, ha partecipato la figlia della vittima, Alina, testimone di un tributo che ha unito istituzioni e soccorritori proprio nel luogo della tragedia.
Il cerimoniale ha vissuto momenti di profonda partecipazione emotiva a partire dall'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, che hanno deposto una corona proprio in corrispondenza della finestra da cui era stato estratto il corpo dell'operaio. Successivamente, un drappo tricolore è stato srotolato lungo la facciata della torre medievale prima che il comando consegnasse formalmente al sindaco Roberto Gualtieri un piccone di servizio e una targa commemorativa, segnando il passaggio di responsabilità del cantiere che ora entra nella gestione della Sovrintendenza Capitolina.
Il sindaco Gualtieri ha espresso gratitudine per il lavoro svolto, dichiarando: "Vogliamo davvero esprimere la nostra gratitudine e ammirazione per il lavoro straordinario che i Vigili del Fuoco hanno svolto e che ha consentito, con una perizia davvero unica che ha pochi eguali al mondo, il salvataggio di questo monumento. Tutto questo sulla base di una collaborazione che ha consentito di mettere subito in sicurezza la torre e di salvarla, altrimenti non ci sarebbe più".