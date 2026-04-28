Le telecamere riprendono il momento in cui il cadavere avvolto in un lenzuolo viene caricato in auto (VIDEO)
Le telecamere riprendono il momento in cui il cadavere avvolto in un lenzuolo viene caricato in auto (VIDEO)
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Le telecamere riprendono il momento in cui il cadavere avvolto in un lenzuolo viene caricato in auto (VIDEO)

Ci sono tre fermi per l’uccisione di Giuseppe Florio: il corpo venne trovato nel catanese ma il delitto sarebbe avvenuto nel Messinese
omicidio cadavere
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AGI - Due procure coinvolte - Catania e Messina - e tre sospettati per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Giuseppe Florio, 66enne incensurato, ucciso e avvolto in un lenzuolo, trovato a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. I carabinieri del comando provinciale etneo e i colleghi peloritani, hanno fermato una 50enne e il suo compagno, 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia e una donna 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere.

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Domenica mattina la vittima è stata trovata senza vita a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, con numerose ferite forse provocate da un'arma da taglio al volto e all'addome.

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Le indagini e il ritrovamento dell'auto

Dalle indagini è stato possibile ricostruire come l'omicidio fosse però avvenuto da un'altra parte, nel Messinese, con il cadavere poi trasportato avvolto in alcune lenzuola e sacchi di plastica. Non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo è stata anche recuperata l'auto dell'uomo, data alle fiamme.

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