Le telecamere riprendono il momento in cui il cadavere avvolto in un lenzuolo viene caricato in auto (VIDEO)

AGI - Due procure coinvolte - Catania e Messina - e tre sospettati per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Giuseppe Florio, 66enne incensurato, ucciso e avvolto in un lenzuolo, trovato a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. I carabinieri del comando provinciale etneo e i colleghi peloritani, hanno fermato una 50enne e il suo compagno, 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia e una donna 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere.
Domenica mattina la vittima è stata trovata senza vita a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, con numerose ferite forse provocate da un'arma da taglio al volto e all'addome.
Le indagini e il ritrovamento dell'auto
Dalle indagini è stato possibile ricostruire come l'omicidio fosse però avvenuto da un'altra parte, nel Messinese, con il cadavere poi trasportato avvolto in alcune lenzuola e sacchi di plastica. Non lontano dal luogo del ritrovamento del corpo è stata anche recuperata l'auto dell'uomo, data alle fiamme.