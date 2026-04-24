Rocca: 'Per il sisma di Amatrice, risorse enormi, nessuno resti indietro'

AGI - Sono enormi le risorse stanziate, ma la cosa che mi fa piacere sottolineare è la capacità di ascolto e il lavoro fatto insieme ai comuni e ai sindaci". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del Piano Strategico di Sviluppo del cratere del sisma 2016.
"C'era la necessità di sentire bene cosa volevano i territori e di non calare le scelte dall'alto - ha aggiunto Rocca - stiamo già lavorando per i prossimi finanziamenti europei affinché vi sia una leva importante anche per il futuro. L'orizzonte temporale ci consente di investire e far crescere quest'area".
"Inutile fare un intervento sulle case in una zona spopolata: la ricostruzione deve andare di pari passo con lo sviluppo socioeconomico. Ci sono stati errori tecnici all'inizio che si sono scontati sulla ricostruzione privata; con il Commissario e l'assessore Rinaldi stiamo recuperando il tempo perduto. Il mio obiettivo è una ricostruzione omogenea: nessuno deve rimanere indietro, quello è un territorio ferito che seguo dalle primissime ore", ha concluso il presidente.