Famiglia nel bosco: Catherine e Nathan 'contro i bambini un atto crudele'

AGI - "Non avrei mai potuto immaginare il dolore e la sofferenza che abbiamo vissuto come famiglia negli ultimi cinque mesi, soprattutto i bambini". È la denuncia di Nathan Trevallion, padre della cosiddetta "famiglia nel bosco", intervenuto in conferenza stampa alla Camera insieme alla moglie Catherine, all'onorevole Michela Vittoria Brambilla e al team legale che li assiste.
Separazione
"Prima la separazione dalla loro casa, dai loro animali, dal loro padre. Poi la separazione dalla loro madre. La paura, l'ansia, lo stress, il trauma sono stati terribili per loro, mentalmente ed emotivamente. La loro gioia e la loro felicità sono state distrutte", ha aggiunto con gli occhi lucidi, sottolineando come lui e la moglie siano oggi "ancora più uniti di prima nell'amore, nel nostro amore reciproco e nell'amore per i nostri figli".
"Il nostro più grande desiderio è essere riuniti come una famiglia amorevole", ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle della madre Catherine Birmingham, anche lei con la voce rotta dalle lacrime che le sono scese più volte dagli occhi nel corso dell'incontro con la stampa: "Siamo distrutti al pensiero che i nostri figli stiano soffrendo e di non poterli riportare a casa, al sicuro, per prenderci cura di loro e amarli". "Voglio solo svegliarmi da questo incubo orribile che non finisce", ha detto, raccontando di aver visto "la sofferenza dei nostri bambini mentre vivevo nella struttura" e di svegliarsi "sentendo Nathan lamentarsi e piangere nel sonno".
"Questo è straziante, non solo come madre e moglie, ma per una persona che ha passato tutta la vita ad aiutare gli altri e che ora non può aiutare i propri figli", ha proseguito. Quindi la denuncia finale: "Se mi è concesso dire la mia verità, mi dispiace molto affermare che questo è stato di gran lunga l'atto più crudele che abbia mai vissuto e visto fare ai bambini in tutta la mia vita". "Grazie a tutti. Grazie". Nel corso dell'incontro, Catherine ha letto commossa una lettera di auguri scritta dalla figlia, mentre sono stati mostrati anche alcuni disegni realizzati dai bambini per i genitori, immagini che hanno reso ancora più evidente il legame familiare e il peso della separazione.