Crosetto: "Mandato Onu su Hormuz? Meglio, ma se serve anche senza"
Il ministro della Difesa è intervenuto a Roma alla presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà'
AGI - "Sono stato il primo a parlare di necessità di mandato dell'Onu'' per una missione internazionale sullo Stretto di Hormuz, ''ho la totale certezza che un mandato Onu sarebbe molto meglio, ma sarebbe bloccato in Consiglio di sicurezza dal primo che si alza". A ricordarlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà'.
"Se devo scegliere pragmaticamente tra la necessita' di mettere in sicurezza Hormuz con una coalizione internazionale da 30 o 50 nazioni, senza un mandato dell'Onu, perché quella crisi impatta ogni cosa, lo faccio anche senza mandato dell'Onu".