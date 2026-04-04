Il momento dell'arresto del boss Roberto Mazzarella
Video dei Carabinieri di Napoli. Il camorrista catturato in un resort di lusso in Costiera amalfitana
AGI - Il momento dell'arresto di Roberto Mazzarella, avvenuto nella notte a Vietri sul mare, in Costiera amalfitana, Il capo dell'omonimo clan, una delle cosche più potenti a Napoli e provincia, rivale dell'altrettanto potente cartello dell'Alleanza di Secondigliano.
Il quarantottenne è stato individuato in una villa di pregio della costiera amalfitana dove i carabinieri hanno trovato 3 orologi di lusso, circa 20mila euro in contanti, alcuni documenti falsi, cellulari e documenti. All'atto dell'arresto non ha opposto resistenza. Era in compagnia della moglie e i due figli.