'Successo oltre le aspettative', il corteo 'No Kings' di Roma prosegue fino al Verano

AGI - Un lungo corteo ha sfilato per le vie di Roma in adesione alla mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump negli Usa. Sono 3.100 le manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne sono aggiunte altre in tutto il mondo. Nella Capitale alle 14 è partito un corteo da piazza della Repubblica per raggiungere Piazza San Giovanni. Considerata la partecipazione superiore a quella previsata, i promotori hanno formalmente presentato un preavviso al Questore per proseguire in corteo fino a piazza del Verano. Di tale preavviso si è formalmente preso atto.
L’itinerario per la prosecuzione del corteo è il seguente: via Carlo Felice, Porta Maggiore, Via dello Scalo San Lorenzo, tangenziale est fino all’intersezione con Via Tiburtina, Via Tiburtina, Piazzale del Verano. La sala operativa della Questura ha rimodulato i servizi per garantire la sicurezza dell’iniziativa fino alla nuova destinazione.
Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", l'attenzione è massima per il timore di incidenti. Dal carro di testa gli organizzatori rivendicano i numeri della mobilitazione: "Siamo 300mila". Fonti della questura indicano numeri molto diversi: per la polizia i partecipanti sono all'incirca 25mila. Ufficialmente, però, la questura di Roma precisa di "non aver fornito alcun numero circa i partecipanti al corteo".