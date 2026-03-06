Morte di David Rossi: la ricostruzione video che rafforza la pista dell’omicidio

AGI - Un filmato propone una ricostruzione di quanto potrebbe essere avvenuto all'interno dell'ufficio di David Rossi nei momenti precedenti alla caduta dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena, il 6 marzo 2013.
La ricostruzione si basa sulle analisi tecniche e sulle perizie acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Il video è stato presentato oggi a Siena, durante la presentazione del rendiconto di metà mandato della commissione. Il lavoro è stato realizzato utilizzando gli elementi emersi durante i mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la collocazione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. Secondo i consulenti della Commissione, il tenente del RIS Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, questa simulazione rappresenta un elemento a sostegno della tesi dell'omicidio.