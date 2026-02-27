L'incidente del tram a Milano ripreso da una Dash Cam

AGI - Due morti e 38 feriti, nel deragliamento di un tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia a Milano. Il mezzo, uscito dai binari poco dopo le 16, ha travolto alcuni passanti ed è finito contro la vetrina di un negozio. Tra i feriti si contano sei codici gialli e trentadue codici verdi.
I colleghi del conducente: "probabile colpito da malore"
A spiegare le immagini della dash cam sono i colleghi del macchinista che raccontano: "Non si è fermato alla fermata precedente all'incidente. Questo ci fa pensare a un malore". I due tranvieri del conducente del mezzo deragliato a Milano vicino al punto dove c'è un cartello che invita a procedere "a passo d'uomo". "La lanterna (il semaforo dei tram, ndr) all'incrocio tra Corso di porta Vittorio e via Lazzaretto segnava a sinistra. Lo scambio era aperto a sinistra, il 9 andava dritto in viale Vittorio Veneto, da piazza Repubblica, verso Porta Venezia", racconta uno dei tranvieri.
La dinamica dell'incidente
"Ha preso lo scambio a sinistra a 20-40 all'ora - continua - ed è deragliato. C'è un video dove si vede che letteralmente si inclina uscendo dai binari, taglia l'incrocio e si schianta contro il palazzo di fronte. Lo scambio era aperto a sinistra perché evidentemente il tram prima ha girato a sinistra. Tocca al tranviere manovrare lo scambio e la lanterna ti segnala com'è girato. Il fatto che ha saltato la fermata 20 prima fa pensare a un malore".