L'incidente del tram a Milano, le immagioni dopo lo schianto

AGI - Due uomini sono morti e 38 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia a Milano.
l mezzo, uscito dai binari poco dopo le 16, ha travolto alcuni passanti ed è finito contro la vetrina di un ristorante giapponese. Sul deragliamento a Milano del tram 9 "stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari con il coordinamento dell'autorità giudiziaria e vagliando tutte le ipotesi". Lo ha fatto sapere Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale di Milano.
