Ad Assisi per la prima volta l'ostensione delle reliquie di San Francesco

AGI - Per la prima volta, le reliquie di San Francesco sono esposte al pubblico ad Assisi, in Umbria, in occasione dell'800° anniversario della morte del Santo. Le spoglie di San Francesco sono custodite all'interno di una teca di plexiglass riempita di azoto con l'iscrizione latina "Corpus Sancti Francisci" (Il Corpo di San Francesco).
San Francesco, morto il 3 ottobre 1226, fondò l'ordine francescano dopo aver rinunciato alle sue ricchezze e aver dedicato la sua vita ai poveri.
Il significato dell'esposizione
Giulio Cesareo, direttore della comunicazione del convento francescano di Assisi, ha affermato di sperare che l'esposizione possa essere "un'esperienza significativa" sia per i credenti che per i non credenti. Cesareo, frate francescano, ha affermato che lo stato "danneggiato" e "consumato" delle ossa dimostra che San Francesco "si è donato completamente" all'opera della sua vita.
La storia delle reliquie di San Francesco
Le sue spoglie, che saranno esposte fino al 22 marzo, furono traslate nella basilica costruita in onore del santo nel 1230.
Ma fu solo nel 1818, dopo scavi condotti nella massima segretezza, che la sua tomba fu riscoperta.
A parte le precedenti esumazioni per ispezione e analisi scientifica, le ossa di San Francesco sono state esposte solo una volta, nel 1978, a un pubblico molto limitato e per un solo giorno.
Come sono esposte e protette le spoglie
Solitamente nascosta alla vista, la teca trasparente che contiene le reliquie dal 1978 è stata estratta sabato dalla cassa metallica in cui è custodita, all'interno della sua tomba di pietra nella cripta della basilica.
La teca si trova a sua volta all'interno di un'altra teca di vetro antiproiettile e antieffrazione.
Le telecamere di sorveglianza saranno attive 24 ore su 24 per una maggiore protezione delle spoglie.
Afflusso di visitatori e aspettative
Le prenotazioni per vedere le spoglie del santo ammontano già a "quasi 400.000 persone provenienti da ogni parte del mondo, con ovviamente una netta predominanza dall'Italia", ha affermato Marco Moroni, guardiano del convento francescano.
"Ma abbiamo anche brasiliani, nordamericani, africani", ha aggiunto
In questo periodo dell'anno piuttosto tranquillo, la basilica di solito riceve 1.000 visitatori al giorno nei giorni feriali, che salgono a 4.000 nei fine settimana.
I francescani hanno dichiarato di aspettarsi 15.000 visitatori al giorno nei giorni feriali e fino a 19.000 il sabato e la domenica per l'esposizione delle spoglie, che durerà un mese.
La venerazione delle reliquie nella tradizione cristiana
"Fin dall'inizio, fin dai tempi delle catacombe, i cristiani hanno venerato le ossa dei martiri, le reliquie dei martiri, e non l'hanno mai vissuto come qualcosa di macabro", ha detto Cesareo.