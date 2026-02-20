Piantedosi inaugura il nuovo posto di Polizia a Termini

AGI - "È l'inaugurazione di un posto di polizia così importante, in un luogo nevralgico per la sicurezza della città di Roma. Questo progetto mi piace moltissimo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, all'inaugurazione del nuovo ufficio della questura a Roma Termini, definendo il presidio un modello sperimentale ispirato a quanto già realizzato a Milano e cresciuto 'dal basso' grazie all'impegno degli operatori.
"Quando ne parlammo qualche mese fa col questore, col prefetto e col capo della polizia pensammo di fare un modello sperimentale, riproponendo qui quello che già veniva da qualche anno nella città di Milano. Il compiacimento è che è un progetto che non è cresciuto dall'alto ma si sta sviluppando dal basso" ha spiegato.