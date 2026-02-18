Al via i lavori della tratta T2 della metro C di Roma

AGI - Partiranno il 25 febbraio i lavori della tratta T2 della Metro C di Roma, con quattro nuove stazioni tra Chiesa Nuova, nell'area di Torre Argentina, e piazza Mazzini. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri durante la presentazione dei progetti in Campidoglio, spiegando che la consegna delle aree avverrà dopodomani e che l'avvio operativo dei cantieri è previsto nei giorni immediatamente successivi.
"Oggi presentiamo non solo il progetto delle nuove stazioni, ma anche l'apertura dei cantieri: è il risultato di un percorso lungo, fatto di molti passaggi, che ora ci permette di partire", ha detto il primo cittadino, aggiungendo che "entro l'estate l'obiettivo è avviare anche i lavori della tratta T3 successiva verso Farnesina, compreso il segmento Auditorium-Farnesina".
Accelerazione dei tempi e obiettivo 2036
L'amministrazione capitolina guarda a una possibile accelerazione dei tempi complessivi dell'opera. Secondo il cronoprogramma attuale la linea fino a Farnesina dovrebbe essere completata nel 2037, ma il Campidoglio punta a chiudere in anticipo. "La scadenza formale è il 2037, ma contiamo di recuperare qualche mese e arrivare al traguardo nel 2036: ci diamo un orizzonte di circa dieci anni per completare l'intervento - ha affermato Gualtieri -. È poi allo studio la realizzazione di un'ulteriore prosecuzione della Metro C da Farnesina fino a Grottarossa".
Dettagli del progetto e finanziamenti
Il progetto annunciato dal sindaco riguarda una nuova tratta composta da cinque stazioni, con uno sfioccamento, ossia una diramazione di un paio di fermate della tratta T1 (T1A) da Farnesina a Tor di Quinto. "Il costo dei lavori fino a Farnesina è di 2,5 miliardi di euro", ha chiarito il primo cittadino, sottolineando poi che l'eventuale prolungamento richiederà ulteriori finanziamenti. "Stiamo ragionando sulla prosecuzione da Farnesina a Grottarossa, tuttavia bisogna individuare i finanziamenti. Vorremmo però far partire i lavori entro il 2036, prima della chiusura del cantiere fino a Farnesina, ma dobbiamo reperire le risorse", ha concluso Gualtieri.