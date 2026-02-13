Addio a Zichichi, Giuli: 'Uomo di scienza e di pace. Un modello di dialogo”

AGI - "Apprezzavo particolarmente in lui la sua doppia natura di scienziato e di credente": cosi' il vescovo Marcello Sanchez Sorondo ha ricordato Antonino Zichichi nell'omelia pronunciata durante i funerali solenni celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma, alla presenza, tra gli altri, del Capo dello Stato Sergio Mattarella.
Sanchez Sorondo ha rievocato il legame personale con il fisico, spiegando di averlo conosciuto quando San Giovanni Paolo II gli chiese di introdurlo alla Pontificia Accademia delle Scienze, e ha sottolineato come, nelle sue ultime apparizioni pubbliche, Zichichi abbia spesso dichiarato di essere "profondamente innamorato di Dio".
Nel corso dell'omelia, è stato ripercorso anche il profilo scientifico dello studioso, inserito "nella grande tradizione italiana di fisici di fama internazionale, a partire da Galileo Galilei, Enrico Fermi ed Ettore Majorana", con un richiamo alle ricerche nella fisica delle particelle, nucleare e subnucleare e agli studi sull'antimateria. Il vescovo ha infine richiamato uno dei temi centrali del pensiero di Zichichi, il rapporto tra fede e scienza, ricordando come egli sostenesse che "la scienza e la fede non sono in antitesi, ma sono in armonia tra loro, in quanto entrambi sono doni di Dio".
Ai funerali nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma, ha partecipato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Presenti anche per il governo i ministri Anna Maria Bernini e Alessandro Giuli.
Giuli, uomo straordinario e modello da seguire
"Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace che ci ha lasciato non soltanto studi straordinari, ma anche un modello da seguire, quello del dialogo e del confronto, al di là di ogni ideologia e appartenenza". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dei funerali del fisico Antonino Zichichi in Piazza della Repubblica