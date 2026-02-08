Lekhwiya a Milano, le forze d'élite del Qatar ai Giochi

AGI - I Giochi Olimpici di Milano e Cortina non sono solo sport. E così le curiosità, anche semplicemente girando per il centro di Milano, sono tante. Una di queste è la massiccia presenza in città della Lekhwiya, le forze di sicurezza d'élite, inviate dal Qatar in Italia.
Durante i Giochi ogni paese può infatti decidere di inviare contingenti delle proprie forze di sicurezza per una maggiore garanzia di protezione di atleti e autorità ma ce ne sono di più o meno discrete.
La presenza del corpo speciale qatarino
Una di quelle che maggiormente si nota in città è per l'appunto il corpo speciale qatarino, presente a Milano con più di 100 operatori e oltre 20 mezzi speciali (dai Nissan Patrol come questo ai mastodontici Thunder). Senza dimenticare tre motoslitte. Per non arrivare impreparati alcuni agenti delle forze di sicurezza del Qatar (di sicuro non abituati a vedere molta neve) hanno infatti partecipato ad un corso di addestramento per operazioni in un ambiente nevoso a Selva di Val Gardena.
L'accordo di cooperazione tra Italia e Qatar
Non va dimenticato infine che proprio in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina il ministro Matteo Piantedosi aveva firmato lo scorso settembre durante una sua visita a Doha un accordo di cooperazione tra le Forze di polizia di Italia e Qatar.