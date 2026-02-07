Diplomazia e sport, J. D. Vance 'occupa' Milano

AGI - È arrivato qui con una colonna di auto davvero impressionante: 45 mezzi tra sicurezza, staff, jammer per bloccare le onde radio (e quindi possibili congegni azionabili a distanza), forze speciale e molto altro. In tutto oltre 300 persone che hanno occupato quattro interi piani del lussuosissimo Excelsior Hotel Gallia.
Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America J. D. Vance ha fatto della sua visita milanese un mix di diplomazia (lunghissima il bilaterale con la premier Meloni), tifo sportivo (per la nazionale di hockey prima, e alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi poi) e famiglia (con il fuoriprogramma di una passeggiata notturna con la moglie Usha tra Centrale e Duomo nonostante la pioggia di giovedì sera e la visita privata al Cenacolo di Leonardo oggi).
L'hotel e la protezione degli ospiti
Tanti i curiosi che in questi giorni si sono piazzati qui davanti per cercare di scorgere il numero due della Casa Bianca. Ma l'hotel, trasformato per due giorni in un quartier generale del governo di Washington, ha saputo come proteggere i suoi, numerosi ospiti dagli occhi e dai telefonini dei curiosi.