Anguillara: folla commossa ai funerali di Federica Torzullo
Genitori, parenti, amici e semplici cittadini hanno assistito alla messa celebrata dal parroco
AGI - Ad Anguillara una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito. I genitori, parenti, amici e semplici cittadini del comune lacustre alle porte di Roma hanno assistito alla messa celebrata dal parroco. Sull'altare campeggiava la scritta "Trova sempre un motivo per sorridere".
La chiesa Regina Pacis era la stessa dove una settimana prima si erano tenute le esequie dei suoceri della donna, impiccatisi dopo il femminicidio commesso dal figlio, Claudio Carlomagno, rinchiuso nel carcere di Civitavecchia dal 18 gennaio.