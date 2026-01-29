Gualtieri: 'A Parigi invidio il numero delle linee della metro e la Senna balneabile'

AGI - "A Parigi invidio il numero delle linee della metropolitana e la Senna balneabile". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della consegna della Lupa capitolina alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, rispondendo in modo scherzoso a chi gli chiedeva cosa invidiasse della capitale francese. "L'amicizia tra Roma e Parigi non è fondata sull'invidia, ma sull'ammirazione reciproca - ha precisato Gualtieri -. Roma ammira molte cose che Parigi ha fatto, dal lavoro sulle pedonalizzazioni e sul verde urbano fino alla balneabilità della Senna, che è un obiettivo che stiamo cercando di perseguire anche sul Tevere", ha spiegato.
Il sindaco ha infine ricordato la collaborazione tra le due capitali sul tema della casa: "Stiamo lavorando insieme sull'housing, è una battaglia che Roma e Parigi stanno conducendo anche a livello europeo per sviluppare progetti di housing sociale", ha concluso.
"Parigi e Roma sono sorelle - ha aggiunto Hidalgo -, due capitali unite da una relazione bilaterale eccezionale fondata su valori comuni e cooperazione concreta". Nel suo discorso, la sindaca ha sottolineato il ruolo delle città come "spazi di stabilità, dialogo e innovazione" in un contesto internazionale segnato da forti tensioni, rivendicando la centralità della cultura come strumento di diplomazia, coesione e amicizia tra i popoli. "Parigi e Roma dimostrano che la diplomazia si costruisce anche nelle strade, nei quartieri, nei luoghi della cultura", ha aggiunto, indicando come priorità comuni la transizione ecologica, la tutela del patrimonio, l'accoglienza e la lotta alle disuguaglianze "Proseguiamo insieme nel cammino europeo. Viva l'amicizia tra Roma e Parigi", ha concluso la sindaca.