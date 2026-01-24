Esplosivo e chiodi a tre punte, torna a colpire la banda del bancomat

AGI - Torna a colpire la banda del bancomat nel Frusinate. Intorno alle ore 3 di questa mattina ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Banca Popolare del Cassinate a Cervaro. Due le esplosioni avvertite, probabilmente provocate mediante l'uso di esplosivo, verosimilmente dinamite.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. I rapinatori si sono dati alla fuga a bordo di un'auto, inseguiti da una gazzella della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Cassino.
Durante l'inseguimento hanno lanciato chiodi a tre punte sull'asfalto, causando la foratura degli pneumatici del mezzo dell'Arma e riuscendo così a dileguarsi. Sono in corso le ricerche. Ancora sconosciuta l'entità del bottino.
La Filiale è andata completamente distrutta, così come alcune auto parcheggiate nei pressi. La deflagrazione è stata violentissima.Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di almeno quattro persone ha utilizzato materiale esplosivo ad alta potenza per scassinare lo sportello.
Rapina con esplosivo a un bancomat nel barese
Una rapina con esplosivo è stata messa a segno nella notte nel pieno centro di Bitonto, nel Barese.
Intorno alle 4.15 è stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese in via Verdi, al civico 26. Secondo una prima ricostruzione, ad agire è stato un commando di almeno quattro persone, con il volto coperto, che ha utilizzato la tecnica della marmotta, introducendo più cariche esplosive all'interno dell'Atm. I due boati sono stati avvertiti distintamente dai residenti. La violenta deflagrazione ha distrutto completamente lo sportello.
Dopo l'esplosione, i banditi hanno raccolto il denaro utilizzando sacche e buste della spesa, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un'auto di grossa cilindrata, imboccando via Repubblica e facendo perdere le proprie tracce. L'ammontare del bottino in fase di quantificazione.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bitonto e del Nucleo Radiomobile di Modugno, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'accaduto. Al vaglio degli investigatori anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, per verificare eventuali collegamenti con altri assalti analoghi messi a segno nei giorni scorsi nel Barese, in particolare tra Capurso e Triggiano.