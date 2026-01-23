"Il padre della moda italiana",  Brunello Cucinelli e Simona Ventura ricordano Valentino 

AGI - Un lungo applauso ha salutato il feretro di Valentino Garavani all’uscita della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Migliaia le persone presenti ai funerali del grande stilista simbolo della moda italiana nel mondo. Molti i personaggi dello spettacolo e le star internazionali che hanno partecipato alle esequie.
Simona Ventura ricorda i "magnifici vestiti rossi per l'Isola"
"Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l'Isola dei Famosi e invece lo ha fatto: tutte le puntate una serie di vestiti rossi magnifici, che io ho ancora e che tengo nel cuore, pezzi unici", ha detto Simona Ventura, arrivando ai funerali.
"Era molto divertente, ironico. Mi diceva: non sei diciamo la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì. Giancarlo è stato con me straordinario, due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e ai quali sono eternamente grata", ha aggiunto la conduttrice.
Ventura ha poi ricordato anche l'ultimo abito legato al programma: "Io ho una serie di vestiti rossi meravigliosi che avrò sempre, sono pezzi unici. Quello dell'ultima serata dell'Isola dei Famosi, invece, me l'ha preparato Pierpaolo Piccioli, perché Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri erano gli assistenti di Valentino".
Cucinelli omaggia il "padre della moda italiana"
"Oggi è un omaggio a un grande stilista, ma soprattutto a un grande genio del Novecento. Direi anche un padre della moda italiana". Così l'imprenditore e stilista Brunello Cucinelli, arrivando ai funerali di Valentino ha ricordato il maestro.
"È stato uno dei fondatori, insieme al mio stimatissimo Giorgio Armani e a Gianni Versace, probabilmente i padri della moda italiana nel mondo. Io sono qui per omaggiare un grande maestro", ha aggiunto.
Cucinelli ha poi sottolineato il lato umano di Valentino: "Per me era una persona piacevolissima, elegantissima, perbene, e la cosa che mi ha sempre affascinato è che i suoi dipendenti erano molto contenti del suo comportamento: era gentile, educato, garbato. Questo, per me, dice tutto di un grande uomo", ha concluso.