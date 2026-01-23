Il Requiem di Mozart accoglie il feretro di Valentino a Santa Maria degli Angeli 

AGI - Il feretro di Valentino Garavani è giunto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, seguito dalle auto con l'ex compagno e storico socio Giancarlo Giammetti e con l'ultimo compagno Vernon Bruce Hoeksema, a bordo insieme ai carlini, amatissimi dallo stilista.
Ad accompagnare il feretro dentro la chiesa il Requem di Mozart. Il corpo dello stilista è in una bara semplice, e dietro i familiari, Giammetti e le persone a lui più vicine.
Al funerale molte persone in 'rosso' Valentino
Sobrietà, tailleur austeri e cappotti neri, anche se non manca qualche tocco del suo famoso rosso Valentino, chi lo indossa in un cappello, chi in una sciarpa di seta. La cifra è quella dell'eleganza, quella classe vera e innata che apparteneva a Valentino ed evidentemente al suo 'mondo'. Che oggi si è radunato nella Basilica degli Angeli di Roma per rendergli l'ultimo saluto con affetto e vicinanza.
L'omaggio floreale e l'atmosfera
Centinaia le persone in Basilica, decine e decine le rose bianche predisposte così come aveva desiderato lo stilista. Nella chiesa, dove c'è una perfetta organizzazione e una discreta presenza di controlli per garantire che tutto si svolga serenamente, regna un silenzio assorto e composto.