Venezuela, centinaia a corteo pro Maduro, bruciate bandiere americane

AGI - Centinaia di manifestanti hanno partecipato oggi a Roma al corteo di solidarietà con il Venezuela, partito dall’Esquilino e diretto verso l’ambasciata degli Stati Uniti in via Veneto, per protestare contro la cattura del presidente Nicolás Maduro. Durante il percorso, all’altezza di via Bissolati, alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americane, in un gesto simbolico di protesta contro gli Stati Uniti. Il corteo si è poi concluso davanti alla sede diplomatica Usa, dove si sono susseguiti interventi e slogan contro quella che gli organizzatori definiscono “un’aggressione alla sovranità venezuelana”.
Alla manifestazione è intervenuto in videochiamata anche Nicolás Maduro Guerra, figlio del presidente venezuelano, catturato lo scorso 3 gennaio insieme alla moglie nell’operazione statunitense denominata “Absolute Resolve”. “Vi ringrazio, siate forti”, ha detto rivolgendosi ai manifestanti. “Li riporteremo indietro e festeggeremo. Sono grato a tutti voi, siamo fiduciosi che torneranno. Viva i popoli liberi del mondo”. L’intervento si è concluso con i manifestanti che hanno intonato in coro “El pueblo unido jamás será vencido”. Non si segnalano per ora incidenti.