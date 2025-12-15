Il 'Canile va in città' trova nuove famiglie ai cani dei canili di Roma

AGI - Grande successo per l'ottava edizione de Il canile va in città, iniziativa del Garante per la tutela del benessere degli animali Patrizia Prestipino, nominata dal sindaco Roberto Gualtieri, per favorire l'adozione e dei cani del canile. L'evento "natalizio" si è svolto domenica 14 dicembre al laghetto dell'Eur, all'interno del villaggio di Natale allestito nel parco. A sfilare su un apposito red carpet sono stati 23 cani di cui 11 provenienti dalla struttura di Ponte Marconi e 12 dal grande canile della Muratella. In passerella, sono andati, rigorosamente seguiti da un accompagnatore di fiducia facente parte del personale, canetti e cagnoloni di tutte le razze e incroci possibili, uno più bello dell'altro. Ha sfilato un maremmano, un pastore tedesco, un rotweiler, incroci con Labrador, pastore belga, beagle e tanti altri. Alcuni, soprattutto quelli di razza specifica, spesso sono oggetto di sequestro, altri ancora di maltrattamento, e molti sono semplici trovatelli.
Emozionati, scodinzolanti ma anche un po' impauriti, Ettore, Elio, Broncio, Ottavio e Filetto, Arnaldo hanno camminato sul tappeto cercando di farsi vedere e soprattutto accettare, da qualche famiglia. Gli applausi riservati ai quattrozampe, dal pubblico assiepato lungo il percorso sono stati tanti e le prenotazioni non sono mancate: a fine sfilata erano in tanti a chiedere di potersi prenotare per un successivo incontro con l'animale in struttura, ai fini dell'adozione. Quella del canile va in città è una iniziativa che fino a oggi, ha ottenuto un buon successo visto che oltre la metà dei cani presentati nelle varie edizioni, sono stati adottati.
"L'idea è quella di far uscire i cani dal canile dopo averli preparati all'impatto con le persone - ha spiegato la presidente del municipio IX, Titti Di Salvo - per farli conoscere e cercare di dar loro una casa dove essere coccolati. Nel tempo, questa iniziativa si è mostrata efficace perchè ogni volta che c'è una sfilata alcuni cani vengono adottati. Quindi il metodo funziona. È una particolare attenzione va riservata ai cani più anziani per i quali si spera nel buon cuore per dar loro una ultima possibilità". Secondo Patrizia Prestipino, Garante degli Animali del Comune di Roma, "l'iniziativa funziona: abbiamo aumentato di volta in volta il numero dei partecipanti e ogni volta più della metà vengono adottati. Quindi sono edizioni vincenti. A volte sono capitate anche adozioni indiretta che ci fanno molto emozionare. Speriamo che anche questa e io e abbia successo".
Alla fine dell'edizione ben 11 cani hanno trovato una nuova famiglia. Lo ha scritto Patrizia Prestipino in un post a fine giornata: "Pandora, Almagro, Elio, Puffy, Ottavio, Bruce, Tyson, Lady, Filetto, Crust e Nibbio: a voi va il nostro augurio di una vita piena di amore e serenità".