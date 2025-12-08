A due passi da Roma c'è il Regno di Babbo Natale 

AGI - Nel cuore della Tuscia, a pochi chilometri da Roma, il Regno di Babbo Natale di Vetralla ha già acceso le sue luci. Qui, dove l’atmosfera delle feste sembra non spegnersi mai, prende forma “Lucy - L’incantesimo di Mezzanotte”, la nuova esperienza immersiva pensata per riportare adulti e bambini in quella dimensione sospesa in cui i sogni hanno ancora cittadinanza. Dal 2011 questo mondo magico richiama oltre mezzo milione di visitatori l’anno, trasformandosi in un punto di riferimento europeo per chi cerca un Natale che non sia soltanto festa, ma anche racconto e memoria.
L’invito dell'autore è chiaro: recuperare quella parte di sé capace di stupirsi, di credere nella poesia del quotidiano, di trovare nella fantasia una lente attraverso cui guardare il mondo. La novità di quest’anno rappresenta un vero salto in avanti nel linguaggio dell’intrattenimento natalizio. “L’incantesimo di Mezzanotte” è infatti la prima esperienza immersiva del settore in Italia: non un semplice spettacolo, ma una storia da attraversare in prima persona. Il pubblico diventa parte integrante della narrazione e viene coinvolto in una missione speciale, il salvataggio di Lucy, la Stella dei Desideri. L’attrazione si ispira al libro Lucy e l’Incantesimo di Mezzanotte (edizioni Gribaudo – Gruppo Feltrinelli), scritto da Giorgio Onorato Aquilani, autore e creatore dell’intero universo del Regno.
Aquilani spiega così l’intenzione alla base del progetto: “Oggi abbiamo bisogno di capire che la magia di cui siamo capaci è reale, e possiamo portarla con noi ogni giorno dell’anno. Con ‘L’Incantesimo di Mezzanotte’ offriamo un’avventura che unisce e fa riflettere, un viaggio che riconnette ciascuno a quella luce interiore che, crescendo, rischiamo di dimenticare. Un viaggio che dobbiamo affrontare insieme, con il valore dell'amicizia".
Il libro da cui l’esperienza trae origine racconta le vicende di un gruppo di personaggi amatissimi dal pubblico del Regno: l’elfetto pasticcere Bon Bon, il fedele cagnolino Waffy, Henry lo Schiaccianoci, gli elfi Buddy e Pretty, Steve il Candy Cane e le renne Lampo e Rudy. Una piccola compagnia, eterogenea e piena di immaginazione, chiamata ad affrontare un’avventura che parla di amicizia, coraggio e desideri.
Il Regno di Babbo Natale conferma tutte le varie esperienze che lo hanno reso metà ammirata in questi anni: dal percorso espositivo con la casa di Babbo Natale al più grande negozio tematico in Italia e tra i più grandi d'Europa, fino ad arrivare alla pista di pattinaggio e i vari giochi del Christmas Village.
Lo spin-off: a MagicLand scatta già la magia delle feste
Anche a Valmontone il Natale è arrivato in anticipo. Fino al 6 gennaio, MagicLand torna a trasformarsi in Magic Christmas grazie alla collaborazione proprio con il Regno di Babbo Natale. L’ingresso del parco si apre con un grande albero illuminato, punto di partenza di un percorso tematico che conduce fino al Castello di Babbo Natale, cuore pulsante delle celebrazioni. Sempre a cura della magia di Vetralla anche il Regno AdvenTour, un percorso scandito da ventiquattro tappe che ricalcano lo spirito del calendario dell’Avvento.
Grande spazio anche agli spettacoli: torna il musical “Lucy e il Mistero della Magia Perduta”, altra produzione ambientata nell’universo narrativo creato da Aquilani che verrà proposta agli spettatori all'interno del teatro Alberto Sordi del parco. A completare il quadro natalizio, il Magic Christmas Express, un trenino decorato che accompagna gratuitamente grandi e piccini in un viaggio tra scenografie, luci e atmosfere da fiaba. Un'esperienza targata Il Regno di Babbo Natale in un parco divertimenti.