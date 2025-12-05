L'accensione della Fiamma Olimpica al Quirinale e il sorvolo delle Frecce Tricolori

AGI - Si è svolta alle 11 nella piazza del Quirinale la cerimonia che ha dato ufficialmente il via al viaggio italiano della Fiamma di Olimpia, destinata ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry e il presidente Sergio Mattarella hanno pronunciato i loro discorsi celebrativi. Al termine degli interventi, il presidente del Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Capo dello Stato la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica. Un momento dall'alto significato simbolico perchè ha segnato il ritorno del fuoco olimpico in Italia dopo vent'anni.
Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha concluso la cerimonia che dà ufficialmente il via al viaggio della Fiamma che dal 6 dicembre attraverserà luoghi simbolo di Roma, per poi snodarsi lungo 12.000 chilometri e toccare 110 province. La Fiamma Olimpica rimarrà accesa sulla piazza del Quirinale fino alle ore 14.00. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni oltre a rappresentanti del Governo, del Coni e delle Istituzioni.
Al momento dell'accensione, il cielo sopra il Colle sara' attraversato dalle Frecce Tricolori, che sorvoleranno il Quirinale, omaggiando la nazione e incorniciando idealmente il via al percorso olimpico. In piazza gia' presenti e il Presidente della Lombardia Attilio Fontana e i sindaci delle citta' ospitanti: Giuseppe Sala per Milano e Gianluca Lorenzi per Cortina. Tra i membri del governo arrivati gia' in piazza anche i ministri Salvini, abbraccio con Zaia, e Abodi.
Attesa per l'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sul lato opposto della piazza gia' posizionata la Banda Interforze, con i rappresentanti dei vari corpi dello Stato, pronta ad accompagnare i momenti ufficiali della cerimonia. Attorno, nella cornice del palazzo presidenziale anche tanti appassionati. La torcia, una volta accesa, iniziera' il suo cammino attraverso le citta' italiane fino alla cerimonia inaugurale dei Giochi del 2026. (AGI)
