Tajani, Gianni Letta, Boschi e tanti altri. I 75 anni dell'AGI al Gazometro

AGI - Settantacinque anni di notizie, di scoop e di flash - gli ultimi due hanno segnato la storia: la morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV - ma anche di passaggi cruciali per il Paese, di trasformazioni tecnologiche e culturali.
È questo il patrimonio che l'AGI ha celebrato oggi al Gazometro di Roma festeggiando i suoi 75 anni. Al centro della scena, la direttrice Rita Lofano, salutata e celebrata da più parti come la guida di una nuova stagione dell'agenzia. "Il web ha rivoluzionato l'informazione, ma ci ha anche offerto un'opportunità", ha spiegato ai cronisti prima di salire sul palco, sottolineando che il linguaggio può cambiare, diventare più immediato, più diretto, ma il ruolo dell'agenzia rimane lo stesso: dare notizie tempestive e veloci, verificate e credibili".
Le interviste al vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, all'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, al capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, al presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, al vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, al capo gruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri e al sottosegretario con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini.