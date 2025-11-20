L'arrivo del Papa alla Porziuncola

ADV
AGI - Papa Leone XIV è arrivato questa mattina alla Porziuncola (Santa Maria degli Angeli) per l'incontro a porte chiuse con i vescovi italiani ad Assisi. Sotto una pioggia battente, il Pontefice ha salutato i fedeli in attesa sul sagrato.
Prima di incontrare i vescovi, però, Leone XIV ha voluto pregare sulla tomba di San Francesco. "E' per me una benedizione poter venire oggi in questo luogo sacro. Siamo vicini agli 800 anni dalla morte di San Francesco, questo ci da' modo di prepararci per celebrare questo grande, umile e povero santo mentre il mondo cerca segni di speranza", ha detto il Pontefice.
