AGI compie 75 anni, il video del “dietro le quinte” della nostra agenzia

Un’agenzia di stampa è una meravigliosa fabbrica di notizie. AGI è un laboratorio in movimento con giornalisti, corrispondenti, collaboratori e sguardi aperti sul mondo
Mena Grimaldi
agi agi 75 gazometro
AGI - In occasione dei 75 anni di AGI, con un video vi portiamo all’interno della nostra redazione. Un’agenzia di stampa è una meravigliosa fabbrica di notizie. AGI è un laboratorio in movimento con giornalisti, corrispondenti, collaboratori e sguardi aperti sul mondo. In un’epoca di polarizzazione, velocità estrema, algoritmi e social, la nostra missione resta quella originaria: offrire notizie verificate, tempestive, essenziali. Il 1 dicembre alle 9:30, al Gazometro di Roma, festeggeremo 75 anni di informazione che guarda sempre avanti con innovazione e rigore.

Video realizzato da Mena Grimaldi
Credits music: Emotional Epic Violin by Grégoire Lourme - Music licensed by Jamendo Licensing

