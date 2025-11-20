AGI compie 75 anni, il video del “dietro le quinte” della nostra agenzia 

ADV
AGI - In occasione dei 75 anni di AGI, con un video vi portiamo all’interno della nostra redazione. Un’agenzia di stampa è una meravigliosa fabbrica di notizie. AGI è un laboratorio in movimento con giornalisti, corrispondenti, collaboratori e sguardi aperti sul mondo. In un’epoca di polarizzazione, velocità estrema, algoritmi e social, la nostra missione resta quella originaria: offrire notizie verificate, tempestive, essenziali. Il 1 dicembre alle 9:30, al Gazometro di Roma, festeggeremo 75 anni di informazione che guarda sempre avanti con innovazione e rigore.
ADV
ADV
Video realizzato da Mena Grimaldi
Credits music: Emotional Epic Violin by Grégoire Lourme - Music licensed by Jamendo Licensing
ADV