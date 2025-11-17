Verdone sindaco a Gualtieri: "Adesso ti comando"
Accolto da applausi e fan, ha ricevuto la fascia tricolore dal sindaco Roberto Gualtieri sulle note di "Un sacco bello"
AGI - "Adesso ti comando", ha scherzato Carlo Verdone rivolgendosi a Roberto Gualtieri mentre riceveva la fascia tricolore al suo ingresso a Palazzo Senatorio, accompagnato dalle note della banda della Polizia locale che ha eseguito la colonna sonora di Un sacco bello di Ennio Morricone.
L'attore, che oggi compie 75 anni, ha subito improvvisato il suo "primo discorso operativo": "Le buche le tapperemo, in qualche modo. Adesso faremo il primo progetto e poi devo attapparle. Il progetto numero uno. Siamo gia' d'accordo. Abbiamo preparato le macchine idrauliche", ha detto ridendo ai giornalisti.