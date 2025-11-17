La Lupa Capitolina a Verdone. Gualtieri: "Mi ha dato un bellissimo consiglio"

AGI - "Hai fatto una scelta di grande valore e importanza, decidendo di dedicare questa giornata alle periferie, alle comunità che hanno più bisogno di sostegno. Una scelta che testimonia sensibilità e curiosità, interesse per le persone ma anche segni di speranza". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo in Aula Giulio Cesare per rendere omaggio a Carlo Verdone, 'sindaco per un giorno', donandogli la Lupa Capitolina, massima onorificenza della città.
Riferendosi poi ai ringraziamenti rivolti da Verdone, alla città per l'affetto ricevuto, Gualtieri ha detto: "C'è un grande affetto di Roma per te... allora lo vedi che è reciproco?", citando una delle celebri battute di 'Furio', uno dei personaggi più iconici dell'attore. Il sindaco ha quindi concluso con un impegno rivolto alla città: "Faremo di tutto perchè questa città possa continuare a regalare bellezza e gioia".
"Il consiglio più bello che Verdone mi ha dato è quello di cercare sempre le persone negli occhi, di costruire un rapporto vero con i cittadini", ha commentato Gualtieri, a margine della consegna della Lupa Capitolina, svelando alcuni dei suggerimenti ricevuti dall'attore nel corso della sua giornata da 'sindaco per un giorno'.
Gualtieri ha spiegato che Verdone non si è limitato al ruolo simbolico, ma ha avanzato proposte concrete: "Per esempio stiamo valutando, dentro la riqualificazione di via Veneto, la possibilità di realizzare un mercatino dei libri e di oggetti culturali nella parte finale della strada, verso Villa Borghese".
Un altro spunto giunto da Verdone riguarda la riqualificazione di una sala cinematografica oggi chiusa: "Ci ha dato una bellissima idea su come recuperarla, ma non la rivelo". Gualtieri ha poi concluso sottolineando l'impegno mostrato dall'attore: "E' venuto non solo con lo spirito di chi veniva festeggiato, ma anche mettendosi nei panni del sindaco, presentando proposte giuste e interessanti. E noi ci lavoreremo".