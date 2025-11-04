Gualtieri depone fiori davanti alla Torre dei Conti: "Giornata di lutto cittadino 5 novembre"

AGI - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha deposto un mazzo di fiori a largo Corrado Ricci dove ieri si è consumata la tragedia col crollo della Torre dei Conti e la morte di un operaio. "Siamo qui oggi a esprimere il cordoglio mio personale, di tutta l'amministrazione e di tutta la città, perché i romani hanno seguito con grande partecipazione questa tragedia per la scomparsa di questo lavoratore - ha detto Gualtieri - naturalmente è per questo anche disposta una giornata di lutto cittadino per domani, credo doverosa".
"Ho partecipato al comitato per l'ordine della sicurezza - ha aggiunto - dove ci siamo confrontati sull'avvio di un lavoro tecnico, immediato, per capire quali interventi fare per la messa in sicurezza della torre, oltre naturalmente al lavoro fondamentale in capo alla magistratura di verifica, accertamenti delle cause e, se ci sono, eventuali responsabilità. Da questo punto di vista c'è la massima fiducia nel lavoro della magistratura - ha detto ancora - per capire perché è accaduto questo intervento, durante dei lavori che avevano esattamente lo scopo di mettere in sicurezza e consolidare una struttura che era chiusa dal 2007. In parallelo con questo lavoro di verificazione delle cause ci sarà il lavoro dei tecnici di Roma Capitale, della Sovrintendenza, del Ministero della Cultura, dei Vigili del fuoco, che collaboreranno, d'intesa con la Procura, per predisporre da subito delle ipotesi di intervento per mettere in sicurezza la Torre".