Torre dei Conti, il prefetto: "La persona intrappolata ha dato segnali di vita"

AGI - "Sono in corso delle operazioni dei vigili del fuoco e della protezione civile perchè nella Torre dei Conti c'è una persona che è intrappolata dentro, e di cui non sappiamo le condizioni. Sappiamo che è ancora in vita, era stata prima localizzata dai soccorritori ma purtroppo c'è stato un crollo". E' l'aggiornamento fornito dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, sul luogo del crollo parziale della Torre. "Questa persona ha dato segnali. Mentre stavano facendo il primo intervento i Vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi l'hanno preservata dall'ulteriore crollo".
Sui tempi dell'intervento "bisogna cercare di attenuare i rischi enormi che corrono le persone che provano a fare il salvataggio. Quindi è un'operazione complessa e molto lunga, perchè il rischio di crollo è altissimo. L'esito speriamo che sia buono, ma non è semplice. La priorità assoluta è di salvare l'uomo", ha concluso Giannini.