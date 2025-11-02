Il Pontefice al Cimitero del Verano di Roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba
Il Pontefice al Cimitero del Verano di Roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba
Home>Cronaca

Il Pontefice al Cimitero del Verano di Roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba

Il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche sulla tomba della famiglia Nicolini, una delle prime collocate all'ingresso del cimitero del Verano
cimitero verano papa Leone XIV
di lettura

AGI - Circa 2.000 le persone presenti al Verano per la messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione della giornata della commemorazione dei defunti.
Il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche sulla tomba della famiglia Nicolini, una delle prime collocate all'ingresso del cimitero Monumentale del Verano. Ad accogliere Leone XIV, la vicesindaca Silvia Scozzese.

ADV
ADV