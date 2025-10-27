Come sta l'amica di Beatrice Bellucci

AGI - Sono ancora gravi ma stabili le condizioni di S. P., la ragazza rimasta ferita nell'incidente su via Cristoforo Colombo, a Roma, che venerdì scorso è costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci.
"S. è entrata nella terapia intensiva della UOC Shock e Trauma" dell'ospedale San Camillo "la notte del 25 ottobre scorso in seguito a un gravissimo incidente stradale. Al momento le sue condizioni sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria - ha spiegato, nel bollettino, il professor Emiliano Cingolani, Direttore F.F. Uoc Shock e Trauma -. Al momento dell'ingresso in pronto soccorso la ragazza è stata sottoposta a un intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico di riduzione delle numerose fratture delle ossa lunghe e di asportazione della milza".
"Attualmente le condizioni, nella gravità, sono sufficientemente stabili e il decorso post operatorio è il migliore possibile che ci possiamo aspettare in questo momento, ovviamente in relazione alla gravità complessiva delle lesioni che interessavano gli arti, l'addome, la pelvi e il torace - ha aggiunto Cingolani -. La prognosi è ancora strettamente riservata vista la vicinanza all'evento traumatico datato solo tre giorni fa".
Intanto proseguono le indagini della polizia locale di Roma Capitale in relazione al sinistro stradale per il quale, in procura, è stato aperto un fascicolo con un nome iscritto sul registro degli indagati. Si tratta di un 22enne, originario di Anzio. Al vaglio degli investigatori una ventina di telecamere. I pm conferiranno l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo della vittima. Sono in corso accertamenti per risalire anche a un'altra auto, probabilmente una BMW, coinvolta nella folle gara che ha portato poi all'incidente nel quale ha perso la vita Beatrice.