Soccorsi due alpinisti sul Dente Gigante del Monte Bianco
Soccorsi due alpinisti sul Dente Gigante del Monte Bianco
Home>Cronaca

Soccorsi due alpinisti sul Dente Gigante del Monte Bianco

Bloccati durante una calata a causa di una fune incastrata, sono stati raggiunti dai tecnici grazie a un verricello a grande profondità. Dopo l’intervento, hanno completato il rientro senza ulteriori problemi.
di lettura

AGI - Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto sul Dente del Gigante, a Courmayeur sul massiccio del Monte Bianco, per soccorrere due alpinisti in difficoltà. Durante la discesa in corda doppia i due erano rimasti bloccati a causa di una fune incastrata. I soccorritori li hanno raggiunti con un verricello lungo 70 metri.

ADV

Liberata la corda, gli alpinisti hanno potuto proseguire la discesa, monitorati dall'elicottero. Raggiunto il ghiacciaio, hanno confermato il rientro in autonomia.

ADV
ADV