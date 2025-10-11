L'Assessore Smeriglio presenta Remoria, due giorni di cultura a Corviale

AGI - Due giorni a Corviale con il festival "Remoria" nell'ambito dei finanziamenti Next Generation You Caput Mundi. Dopo l'apertura della nuova piazza, di cui tra poco sapremo anche il nome. Dopo l'arena di quest'estate, due giorni di attività culturali, di intrattenimento, di socialità nel cuore di Corviale. È un tentativo necessario per tenere aperta la programmazione culturale in tutti i nostri quartieri". Lo spiega l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio presente a Corviale dove è in corso "Remoria", due giornate di musica, arte, sport e cultura partecipata. Ideato da Remoria APS e curato da Pietro Turano, il progetto è realizzato da Zétema Progetto Cultura e Fulcro Lucem S.R.L. e promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR.
Il nome richiama Remoria, la città che secondo il mito avrebbe fondato Remo se non fosse stato ucciso da Romolo, una città che non vide mai la luce: un simbolo di possibilità negate ma anche di immaginazione collettiva. Allo stesso modo, il festival sceglie Corviale come luogo emblematico per ripensare la città a partire dalle periferie, trasformandole in spazi centrali e generativi.
