In fiamme un condominio nel Milanese, morti due anziani e il figlio

AGI - Tre membri di una famiglia, Benito Laria, 88 anni, la moglie Carmela Greco, 82 anni e il figlio Carlo, 55 anni, sono morti in un incendio che è divampato nella loro abitazione a Cornaredo, nel Milanese, intorno alle 4 e 30.
Il rogo si è sviluppato al primo dei sei piani di un palazzo dal quale sono state evacuate 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. L'appartamento è stato sottoposto a sequestro su ordine della procura.
In mattinata i vigili del Fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento dell'incendio ma una squadra presidia ancora il palazzo per assistere le persone che ci vivono nel recupero dei loro beni personali. Lo stabile, infatti, è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Il pubblico ministero ha delegato il Nucleo Investigativo Antincendi della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Lombardia ad avviare gli accertamenti per determinare le cause del rogo. Le indagini verranno condotte in collaborazione coi carabinieri.
Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, 19 persone sono state visitate dai sanitari sul posto, altre otto sono state portate in ospedale per accertamenti e cure. I vigili sono intervenuti con tre autopompe, un'autoscala, una autobotte, due furgoni. Tre di loro sono rimasti lievemente feriti durante i soccorsi, uno è stato portato in ospedale e poi dimesso.