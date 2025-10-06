Gualtieri: "Primi per sharing mobility"

AGI - “Abbiamo superato Milano, ormai siamo i primi in Italia per la sharing mobility con 14 milioni di noleggi nel 2024 e anche quest’anno la tendenza è in crescita”. Lo ha detto a margine della Conferenza nazionale sulla sharing mobility il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sottolineando gli ottimi risultati ottenuti grazie alle convenzioni tra gli operatori di sharing e Atac.
“La sharing mobility è una componente strategica della trasformazione della città e va sempre più integrata con il trasporto pubblico locale”, ha aggiunto il primo cittadino della Capitale.
L'integrazione per il primo e ultimo miglio
“Roma ha una struttura unica, una città a stella con un rapporto abitanti/superficie molto basso. Senza l’integrazione tra ferro, gomma e sharing per il primo e l’ultimo miglio – ha aggiunto – non sarà mai possibile sostituire davvero l’auto privata”.
Incentivi e convenzioni per i cittadini
“Gli incentivi e le riforme introdotte a Roma stanno funzionando, i numeri crescono ma devono crescere molto di più. Non è una scelta calata dall’alto, ma un cambiamento che migliora la vita dei cittadini. Per questo abbiamo introdotto convenzioni che prevedono la gratuità dei mezzi di sharing per chi ha l’abbonamento annuale Atac e investito 5 milioni di euro per estendere i benefici anche agli abbonamenti mensili”, ha sottolineato Gualtieri riferendosi alle convenzioni attive con i vari operatori di sharing per gli abbonati Atac.
Una filiera integrata per il futuro
“È un lavoro enorme, ma costruire una filiera integrata tra Tpl e sharing mobility è assolutamente fondamentale per il futuro della città”, ha concluso.