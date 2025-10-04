La sequenza della guerriglia in pieno centro a Roma

AGI - E' degenerata nel pomeriggio di sabato 4 ottobre la manifestazione nazionale a Roma per Gaza e la Palestina. la tensione si è raggiunta nel centro città, a Santa Maria Maggiore, quando dal corteo si è staccato un gruppo di black block che la polizia ha fronteggiato con lacrimogeni e idranti. Momenti di tensione si erano registrati poco prima tra via Labicana e via Merulana quando la coda del corteo, con diverse persone incappucciate, ha tentato di forzare il varco di sicurezza verso piazza Vittorio ma, di fronte al muro degli agenti in tenuta antisommossa e a una camionetta con idranti, ha fatto retromarcia proseguendo lungo il percorso. Gli incappucciati hanno incendiato un cassonetto e lanciato petardi. Negli scontri tra manifestanti e polizia a Santa Maria Maggiore è rimasto ferito un attivista, medicato sul posto e poi portato via in ambulanza. Gli altri manifestanti hanno rivolto insulti alle forze dell'ordine. La tensione massima si è raggiunta al'altezza di largo Brancaccio, dove c'è stato un fitto lancio di petardi e molotov contro le forze di polizia e contro un'auto civetta. E' stata data alle fiamme un'auto al centro di via Merulana, la polizia ha risposto con uso di lacrimogeni. Gli agenti, schierati in tenuta antisommossa con camionette a presidio della zona, hanno contenuto l'avanzata dei manifestanti più violenti senza fare alcuna carica di alleggerimento, ma solo usando gli idranti. Centinaia le persone fermate e identificate.