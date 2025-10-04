Tra bandiere di Hamas e di Hezbollah cori contro il governo e i giornalisti

AGI - Un fiume umano ha attraversato le strade della Capitale per il corteo a sostegno della Palestina: secondo gli organizzatori sarebbero stati un milione i partecipanti. La coda del corteo è partita da Piramide pochi minuti prima che la testa arrivasse in piazza San Giovanni. Dal carro principale, diventato un palco improvvisato, sono partiti cori a favore di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, sanzionata dagli Stati Uniti: “Ha detto la verità, quelli che dovrebbero essere sanzionati sono i criminali di guerra e i complici come Meloni e i suoi ministri”, hanno scandito i manifestanti.
Slogan e striscioni controversi
Tra gli striscioni più visibili quello con la scritta “7 ottobre resistenza palestinese”, accanto al quale sventolavano bandiere di Hamas e di Hezbollah, entrambe organizzazioni terroristiche. Non sono mancati cartelli e slogan contro il premier Giorgia Meloni e l’esecutivo, accusati di sostenere Israele e di essere complici dei bombardamenti, ma anche cori diretti alla stampa italiana, accusata dai partecipanti di “nascondere la verità” e di fare propaganda.
Roma inondata di bandiere palestinesi
Il corteo ha trasformato il centro di Roma in un lungo serpentone di bandiere palestinesi, cartelli contro Donald Trump e Benjamin Netanyahu e cori di protesta che hanno accompagnato i manifestanti fino a tarda sera. Un'ennesima partecipazione popolare per la Palestina dopo quanto già visto ieri in occasione dello sciopero generale.