Sciopero generale per Gaza, migliaia in corteo a Roma. In piazza anche gli studenti

AGI - E' partito da Piazza Vittorio il corteo per lo sciopero generale indetto per portare solidarietà alla Global Sumud Flotilla bloccata dalle navi di Israele in acque internazionali di fronte a Gaza. Decine di migliaia i partecipanti in marcia lungo Via Emanuele Filiberto, presenti il segretario della CGIL Maurizio Landini, la portavoce del 'Global Movement to Gaza' Maria Elena Delia, la segretaria del Pd Elly Schlein e i leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il corteo non ha puntato direttamente come previsto, verso Piazza dei Cinquecento, ma si è ricongiunto con quelli delle scuole all'altezza del Colosseo per poi dirigersi verso la Stazione Termini. Il corteo degli studenti per lo sciopero generale con migliaia di ragazzi dei licei romani è arrivato a Viale Manzoni intonando cori contro la premier "Angurie si Meloni no" e cantando "Bella Ciao".