Corteo per Gaza a Napoli, ProPal cambiano percorso e si dirigono verso il porto

AGI - E' partito da piazza Mancini, a pochi metri dalla stazione centrale, il corteo organizzato a Napoli in concomitanza con lo sciopero generale indetto in tutta Italia da Cgil e Usb. Davanti al serpentone dei manifestanti c'è uno striscione che recita 'Palestina libera'. Nelle prime file vengono accesi dei fumogeni rossi, che si mescolano alle tante bandiere della pace e della Palestina, oltre a quelle della Cgil e dell'Usb. Tanti gli studenti, provenienti da tutte le province della Campania, che sfilano insieme ai lavoratori a sostegno del popolo palestinese e contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Tra i manifestanti anche gli attivisti del centro sociale Insurgencia e di Potere al popolo. Il corteo si è diretto unito verso piazza del Plebiscito attraversando corso Umberto I. Il corteo ProPal di Napoli ha poi lasciato corso Umberto I e il percorso previsto fino a piazza del Plebiscito per raggiungere l'ingresso del porto commerciale di Napoli per provare a occuparlo. Gli oltre 10mila manifestanti (numeri che sono in crescita perché in molti sono riusciti a raggiungere il centro cittadino in ritardo) stanno intonando slogan a sostegno del popolo palestinese e contro Israele. I manifestanti sono preceduti dalle forze di polizia, che hanno già raggiunto l'ingresso del porto, su via Marina, i cui cancelli sono stati chiusi.