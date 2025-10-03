Corteo per Gaza a Roma, insulti contro Matteo Salvini e lancio di uova

ADV
AGI - Durante il corteo verso Porta Pia i manifestanti hanno intonato cori contro il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, scandendo "dimissioni" e "te ne devi andare".
Alcuni hanno urlato anche "amico assassino di Israele". Dal palco Guido Lutrario dell'Usb, dopo aver definito Salvini "psicopatico", ha annunciato: "Non ci fermeremo con il corteo a Porta Pia. Noi blocchiamo la città". Davanti alla sede del dicastero, secondo quanto si apprende, c'è stato un lancio di uova con slogan diretti al ministro Salvini.
