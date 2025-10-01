I manifestanti a Milano occupano la stazione di Cadorna
Immediata è stata la mobilitazione e i sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre
AGI - Roma, Milano, Genova, Napoli, Siena, Perugia, Torino e tantissime altre città questa sera hanno visto sfilare centinaia di cittadini in sostegno alla Global Sumud Flotilla che dalle 19.30 (circa) è stata abbordata in acque internazionali delle navi israeliane. Immediata è stata la mobilitazione e i sindacati hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 3 ottobre.

Un migliaio di manifestanti per la Flotilla è entrato nella stazione di Milano Cadorna al grido di 'Palestina libera'. Nessuna tensione, al momento, con le forze dell'ordine.

