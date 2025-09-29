Presentato il Maker Faire 2025. Tagliavanti: "Focus sull'Intelligenza Artificiale"

AGI - Presentata la tredicesima edizione del Maker Faire 2025 è pronta ad ospitare studenti, innovatori, imprese ed istituzioni dal 17 al 19 ottobre nell'area del Gazometro Ostiense. Quest’anno l'evento propone ai visitatori tre grandi aree tematiche dedicate all'Innovazione, alla Creatività e alla Scoperta.
Sono oltre 380 gli stand espositivi che porteranno al pubblico le innovazioni e le nuove idee per il futuro. L'evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, e coinvolge quest'anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e startup ambiziose, laboratori e Istituti di ricerca, ben 28 Scuole secondarie (con oltre 200 progetti presentati) e 20 Università (92 progetti).
"Maker Faire Rome - ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - è ormai un esempio consolidato di come la creatività e la forza delle idee possano generare modelli innovativi grazie alla contaminazione e divulgazione di singole iniziative e progetti brillanti. Siamo una piattaforma strutturata e dinamica in grado di coinvolgere imprese, scuole e appassionati in percorsi di co-progettazione, apprendimento, formazione e matchmaking. La Camera di Commercio di Roma - ha concluso Tagliavanti - agevola costantemente questo processo avvalendosi anche del prezioso impegno di tutti i partner che hanno condiviso con noi questo tipo di lavoro".