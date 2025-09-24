Ruspe a lavoro per demolire l'ex Fiera di Roma, al suo posto sorgerà la 'Città della gioia'

AGI - Ruspe a lavoro nell’area dell’ex Fiera di Roma, nel cuore del Municipio VIII. Un passo che segna l’inizio della trasformazione di uno spazio rimasto per anni in stato di abbandono e che ora si prepara a una nuova vita.
Il futuro dell’ex Fiera è già tracciato nel Masterplan “La città della gioia”. Metà delle superfici sarà destinata a parchi e servizi, con un aumento significativo della permeabilità del suolo, pari a quasi quattro ettari.
Il nuovo quartiere sorgerà su una superficie complessiva di oltre 44mila metri quadrati. L’80% sarà dedicato a funzioni residenziali, con più di 7mila metri quadrati riservati all’housing sociale. Il restante 20% sarà invece destinato a usi non abitativi: servizi direzionali e spazi commerciali che contribuiranno a dare vitalità al complesso.
Il progetto prevede inoltre un’area completamente pedonale, attraversata da due grandi piazze pubbliche: la Piazza del Sole, affacciata su viale Tor Marancia, e la Piazza degli Eventi, su via Georgofili.