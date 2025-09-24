Flotilla, Crosetto: "Se italiani in pericolo, noi interveniamo"
"Quando dei cittadini italiani sono in pericolo noi interveniamo ed essendoci delle navi italiane nelle vicinanze abbiamo deciso questa notte, verso le tre e mezza del mattino, dopo esserci sentiti con il capo di Stato maggiore, di far intervenire nave Fasan". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg1 delle 20 rispondendo a una domanda sull'invio della fregata Fasan nell'area della Flotilla per Gaza oggetto di un attacco di droni."È lo stesso tipo di meccanismo che utilizziamo quando avviene qualcosa contro i pescherecci italiani al largo della Libia - ha spiegato il ministro - Non parliamo di un mare nazionale ma di acque internazionali e un attacco, un pericolo verso cittadini italiani in acque internazionali non può che veder intervenire la Marina Militare italiana".