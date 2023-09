A Lampedusa protesta contro l'ipotesi di una tendopoli per i migranti

La cittadinanza allarmata dalla notizia che un traghetto di linea trasporterebbe attrezzature e mezzi dell'Esercito per la realizzazione della struttura nella ex base militare Loran

AGI - Esplode la protesta a Lampedusa dove che si è diffusa la notizia della presunta intenzione del governo di allestire una tendopoli nell'ex base miltare Loran. Diverse decine di isolani, con il vicensindaco della Lega Attilio Lucia, hanno inscenato una manifestazione in strada. Secondo le stesse notizie, nel traghetto di linea ci sarebbero attrezzature e mezzi dell'Esercito per la realizzazione della struttura. "Alla luce di quanto sta succedendo in queste ore, con arrivi massicci di migranti che hanno reso la situazione insostenibile - scrive l'amministrazione comunale - ribadiamo con forza la richiesta al governo Italiano e all'Unione europea di un rapido intervento per alleggerire la pressione sull'isola e confermiamo che l'unica soluzione è quella di avere navi capienti in rada per trasferimenti rapidi e continuativi".

Ribadiamo altresì - sottolinea il Comune di Lampedusa - la ferma contrarietà dell'amministrazione e dei cittadini tutti all'ipotesi ventilata mesi addietro dal commissario per l'immigrazione di realizzare una ulteriore struttura per il trattenimento dei migranti sul nostro territorio, come anche eventuali soluzioni provvisorie quali le tendopoli. Da anni Lampedusa ha dato lezioni di umanità al mondo intero, ma certamente l'isola non può essere trasformata in carcere a cielo aperto".

Per l'ex sindaco Totò Martello tutto questo significherebbe "soffocare l'economia e il futuro di Lampedusa e trasformare l'isola in una 'seconda Lesbo' dove confinare in modo continuativo migliaia di persone negando loro la garanzia del rispetto dei diritti umani".